Спасатели боятся, что огонь с лесных пожаров перекинется на омские села

За май огонь уже как минимум дважды перекидывался на села. Фото: ВКонтакте

Пожароопасная обстановка сохраняется в регионе. Всю неделю в Омской области стояла 35-градусная жара. Сейчас немного похолодало, однако риск природных пожаров все еще есть. Соседняя Тюменская область уже давно горит.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 1 по 8 июня местами по Омской области сохранится и ожидается опасное явление – чрезвычайная пожарная опасность. При этом спасатели не исключают, что огонь может с лесов перекинуться на жилые села. В мае на севере региона уже сгорело две деревни - в Большереченском и Знаменском районах.

- В связи с погодной ситуацией возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными и степными пожарами. Возможен рост числа очагов и площадей природных пожаров, а также переход огня на населенные пункты, - добавили в пресс-службе омского МЧС.