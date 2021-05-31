В Омске поле жары в 30 градусов похолодает до +2

Заморозки продержатся несколько дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омске пока продолжает держаться довольно жаркая погода. В начале недели температура еще будет держаться в районе +30 градусов. Но в концу недели немного похолодает. А в первый день лета синоптики прогнозируют ночной ливень и грозу. Также в ближайшие дни по ночам могут ударить заморозки.

Как сообщают в Обь-Иртышском УГМС, в ближайшие несколько дней в Омской области ночью температура на почве может опускаться до +2 градусов. Это, как уточняю синоптики, не помеха для распространения огня, поэтому в области сохраняется опасность природных пожаров. Из-за возгорания травы на минувших выходных пожарным пришлось больше суток тушить промышленные склады.

По более долгосрочным прогнозам в Омск ждет довольно дождливая неделя, а температура будет держаться около +20...+25 градусов.