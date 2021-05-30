В Омске вспыхнули промышленные склады: с огнем борется более сотни пожарных

Дым от пожара был виден со всех концов города. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Сегодня днем, 30 мая, около часа дня, омичи заметили густой чёрный дым, поднимающийся в районе Левого берега. Последствия пожара было видно почти со всех концов города. В МЧС сообщали, что горела сухая трава на полях вблизи улицы 2-я Солнечная. Когда на место прибыли пожарные, информацию уточнили. Всё оказалось гораздо серьёзнее. В ведомстве сообщили о возгорании двух промышленных складов площадью 150 и 3000 квадратных метров.

Что именно стало причиной пожара, ещё предстоит установить. Пока не известно, но можно предположить, что именно огонь с полей стал причиной возгорания. На месте начали работать 70 человек и 21 единица спецтехники. Спустя два часа пожар так и не удалось потушить, а количество занятых в тушении людей увеличилось до 105 человек. Чтобы справиться с огнём и избежать его распространения на соседние здания решили привлечь пожарный поезд, уточнили в пресс-службе МЧС. Сейчас борьба с огнём продолжается, пока никто не пострадал.

ОФИЦИАЛЬНО

- Условием, способствующим развитию пожара, является сильный порывистый ветер. Общая площадь пожара (два здания и трава) составляет 5 500 кв. м. Информации о пострадавших не поступало, — прокомментировала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области Юлия Дойникова.

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