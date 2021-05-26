В Омске загорелся большой склад пиломатериалов в Старом Кировске

Огонь захватил склад с древесиной. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Не успела Омская область оправиться от лесных пожаров, как сильный пожар произошел в черте города в промзоне. Оказалось, что горит большой склад, площадью 2000 квадратных метров на улице 3-я Казахстанская в районе Старого Кировска. Известно о возгорании стало в 11:30.

Дымом заволокло весь ангар. Внутри хранили пиломатериалы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

На место сразу же выехали специалисты МЧС. Как уточнили в пресс-службе ведомства, на тушении пожара сейчас работают 19 единиц специальной техники и 85 человек личного состава. Тушение осложнялось тем, что склад – это многоэтажное здание с потолками 10 метров. На фото с места пожара видно, что внутри сильное задымление, дым просачивается сквозь крышу.

От огня провалилась крыша. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Локализовать возгорание удалось лишь спустя час, в 12: 21, а справиться с открытым горением только к 13:40. Полностью ликвидировать пожар пока не удалось. Сейчас спасатели продолжают работать на месте. Выяснилось, что на складе хранили пиломатериалы. Как видно по фото, у здания частично обвалилась крыша. Среди людей пострадавших нет, все работники в момент возгорания находились на улице.