В центре Омска сгорело два частных дома, один из них взорвался

Огонь легко мог распространиться на соседние дома. Фото: ВКонтакте

Сегодня в самом центре Омске в частном секторе вспыхнули два частных дома. В поселке под Фрунзенским мостом очень плотная застройка. Не удивительно, ведь рядом река, крупный гипермаркет и всего 5 минут до центральной магистрали. Но это не стало плюсом, когда один из домов загорелся. Огонь быстро распространился по строению и перешел на соседнее. Очевидцы, которые снимали пожар на камеру, заметили еще и взрыв в одном из домов. Два мощных потока огня вырвались испод крыши, а после этого повалил густой дым. Возможно, это произошло из-за повреждения газового баллона.

Густой черный дым был виден далеко от места пожара. Фото: ВКонтакте

В МЧС о пожаре сообщили в 17:30. На место, по сообщениям ведомства, выехали 11 единиц техники и 58 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров и легко могла бы стать больше, огонь уже подбирался к соседним постройкам, но пожарным удалось довольно быстро локализовать горение, это произошло уже в 17:55, как уточнили в пресс-службе ведомства. Все осложнилось еще и тем, что все произошло в вечерний час-пик. Машин на дорогах было много, и пожарные довольно долго, по словам очевидцев, не могли подъехать к домам. На ликвидацию открытого горения понадобилось гораздо больше времени. О том, что открытый огонь удалось потушить, сообщили только в 18:47. Сейчас на месте продолжают работать пожарные. Судя по интенсивности пожара, дома сильно пострадали, и разбирать завалы придется долго.

В комментариях очевидцы высказывают мнение, что таких больших потерь вполне можно было бы избежать и потушить возгорание своими силами, но сделать этого не удалось.

- Все можно было своими силами потушить, но из-за напора воды это было не реально. Пожарные машины не смогли заправиться водой в гидрантах ближайших из-за низкого напора воды. И это центр! - написала одна из местных жительниц в комментариях.

Информации о погибших или пострадавших в пожаре пока нет.