В Омске объявили штормовое предупреждение

На Омск снова надвигается непогода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики прогнозировали, что лето для омичей начнется с похолодания и дождей, а МЧС предупреждает об опасных погодных явлениях, - штормовом ветре и граде, - которые могут пройти в некоторых районах Омской области.

По данным спасателей, порывы ветра 1 июня могут достигать 17-22 м/с, местами пройдет град. Омичей просят соблюдать меры осторожности при неблагоприятных метеоявлениях, не находиться вблизи линий электропередач и рекламных щитов, а также не прятаться от грозы под одинокими деревьями. Лучше всего переждать непогоду в помещении. Также стоит подумать и о мете парковки автомобиля, чтобы он не получил повреждений во время сильного ветра.