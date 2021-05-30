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Общество30 мая 2021 9:56

Лето в Омске начнется с дождей и грозы

Аномальной жары в ближайшие дни синоптики не прогнозируют
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Лето в Омске начнется с осадков.

Лето в Омске начнется с осадков.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уже близится календарное начало лета, хотя омичи уже как две недели могут почувствовать себя жителями южных стран - в городе держалась аномальная жара, которая била все температурные рекорды.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют, что начало лета будет совсем не таким жарким, как конец весны. В первый же день июня в регионе обещают дожди с грозами, а температура днем поднимется до +17...+22 градусов. Следующие несколько дней осадков не прогнозируют, а вот температура останется прежней.

Похолодает из-за дождей к концу недели, в пятницу температура опустится до +15 градусов. В целом начало месяца обещают довольно дождливым и ветреным.