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Общество31 мая 2021 8:53

Мэр Омска получила представление из-за дома в Нефтяниках, где дважды рушилась стена

Кирпичная кладка на первом этаже вываливалась дважды
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Местные жители переживают, что рано или поздно кирпичи упадут на прохожих или играющих детей.

Местные жители переживают, что рано или поздно кирпичи упадут на прохожих или играющих детей.

Фото: ВКонтакте

Завершилась прокурорская проверка по факту обрушения стены в доме №53 на улице 20 Партсъезда. Об этом неоднократно сообщали омичи в соцсетях. Первый раз кирпичи выпали еще в апреле. Тогда прокуратура и пообещала провести проверку. С тех пор кладка продолжила разрушаться и уже в мае местные жители заметили, что дыра в стене заметно выросла – кирпичи выпали снова. В прокуратуре выяснили, что причиной обрушения стали неправильно установленные душевые кабины. Жильцы не сделали гидроизоляцию, поэтому кладку и подмыло.

Но, несмотря на это, представление от прокуратуры получила мэр Омска Оксана Фадина из-за непринятия мер по признанию дома аварийным. Как уточнили в прокуратуре, дом нуждается не только в ремонте фасада, но и в укреплении несущих конструкций.

Также представления получили чиновники из администрации Советского округа и фонд капремонта. Прокуратура также обратилась в суд с просьбой обязать фонд провести ремонт здания в 2021 году. Сейчас сроки обозначены довольно расплывчато 2020-2022 годы.