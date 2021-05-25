В омской пятиэтажке в районе Нефтяников продолжает рушиться стена

В Омске стена жилого дома продолжает обрушаться. Фото: ВКонтакте

В Омске продолжает рушиться старая пятиэтажка №53 на улице 20 Партсъезда в районе Нефтяников. Около месяца назад жильцы уже жаловались на то, что ночью рядом с одним из окон на первом этаже обвалилась кирпичная кладка. Тогда кирпичи чудом не накрыли никого из прохожих. Инцидентом заинтересовалась прокуратура и даже назначила проверку, чтобы выяснить, почему это произошло.

Омичи переживают, что рано или поздно рухнет весь дом. Фото: ВКонтакте

И вот, обрушение продолжилось. Сегодня в соцсетях омичи опубликовали фото, на которых стена разрушена гораздо сильнее. Кладка обвалилась так сильно, что скоро выпадет и окно. В глубину обвал раньше был шириной всего в один кирпич, а теперь, судя по фото, стал значительно глубже. Кирпичами завалило всю дорожку, пройти там невозможно. И снова удачно обошлось без человеческих жертв.