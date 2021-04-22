В Омске обвалилась часть стены жилого дома в районе Амура

Кирпичная кладка обвалилась ночью. Фото: пресс-служба Прокуратуры по Омской области

Накануне ночью кто-то из жителей Амура мог пострадать от несчастного случая. В ночь с 21 на 22 апреля в доме №53 на улице 22 Партсъезда обвалился внушительный кусок стены. Кирпичи рядом с одним из окон первого этажа просто высыпались, чудом не похоронив никого под собой.

Проверкой инцидента займется прокуратура. Следователи проверят соблюдение требований по содержанию и ремонту многоквартирного дома и коммунальных объектов. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Уточнили в ведомстве.