Жена омского депутата, обвиненная в съемке и продаже порно со школьницами: Это они нас подставили!

После того, как в селе узнали о случившемся, соседи начали угрожать супругам. Фото: ВКонтакте

Дикая история произошла в одном из сел под Омском. В одном из домов устроили настоящую порностудию. 23-летняя жена местного депутата Ольга А. снимала порно с 15-летними школьницами, а потом предлагала из купить в соцсетях. Наснимали около 80 гигабайтов видео. Мерзкие ролики дошли до жителей села, они и сообщили в полицию. Теперь на беременную Ольгу А. завели уголовное дело за растление несовершеннолетних.

Местные и сами девочки уверяют: в грязных съемках участвовал и сам депутат. Однако во всей этой истории жертвой себя считают именно супруги. Ольга. А винит во всем самих школьниц. Она уверяет: подростки подставили ее и мужа.

- Да вот эта младшая из девочек, Катя, меня и подставила. Про нее все знают, какая она - там пробу ставить негде, – заявила "Комсомолке" Ольга А. – Катя нашла этот канал и говорит: «Давай зарабатывать деньги!». Предложила для начала скинуть туда ее обнаженные фото, а потом еще и видео. И сама же на меня заявление в полицию написала, что ее совратили.

Любительнице взрослого видео грозит до 6 лет тюрьмы. Сейчас она находится под домашним арестом. Ольга А. призналась: после того, как обо всем стало известно, некоторые соседи угрожали избить ее палками.