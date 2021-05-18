Омичка, дочь которой чуть не выпала из окна, соврала о том, что они стоят в очереди в детсад

Женщина соврала о том, что не может устроить ребенка в садик из-за очередей. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На выходных в Омске чуть не произошла трагедия с маленькой 6-летней девочкой. Ребенок остался дома один без присмотра и чуть не выпал из окна. Когда в полицию вызвали мать, она сказала, что просто не может устроить ребенка в детский сад из-за очередей. Поэтому дочь остается дома одна без присмотра. В департаменте образования опровергли заявления матери о том, что они не могут попасть в детский сад из-за очередей.

- Ребенок в качестве очередника в детский сад зарегистрирован не был, мама за определением ребёнка в дошкольное учреждение не обращалась. В настоящее время ребенка возможно определить в дошкольное учреждение любого округа города Омска на свободное место. Для получения направления родителям необходимо обратиться в комиссию по комплектованию дошкольных учреждений соответствующего округа, - отметили в департаменте.