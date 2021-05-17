«Дочку я оставляла с отцом»: Полиция нашла мать омской девочки, пытавшейся из-за голода вылезти через окно

Женщина уверяет, что раньше всегда следила за ребенком. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Получила продолжение история с 6-летней омской девочкой, которая 15 мая переполошила всех соседей многоэтажки по улице Серова. Люди заметили ребенка, стоящего в оконном проеме на третьем этаже. Выяснилось, что малышка заперта в квартире и находится там совсем одна. В любой момент она могла выпасть из окна и разбиться.

Прохожие и соседи вызывали полицию и МЧС. Приехавшие спасатели с помощью пожарной лестницы спустили ребенка вниз. Как пояснила девочка взрослым, она была очень голодна, а на окно залезла на запах вкусной еды из пекарни, расположенной в этом же жилом доме.

Омские полицейские нашли мать ребенка. Ее оказалась 24-летняя продавщица магазины одежды на улице Богдана Хмельницкого. В тот день она работала до позднего вечера. Как уверяет женщина, малышку она оставляла с отцом. Однако, куда он пропал, большой вопрос. Дочери она всегда оставляла мобильный телефон, чтобы можно было узнавать, как у малышки дела. Полицейские опубликовали видео опроса матери ребенка.

- Со слов соседей супруг злоупотребляет алкоголем? - спросили у мамаши полцейские.

Спасатели спустили ребенка по лестнице. ФОТО: Прокуратура Омской области Читайте на WWW.OMSK.KP.RU: https://www.omsk.kp.ru/daily/27278.5/4413513/

- Нет, - ответила она.

- Почему в этот день папы не оказалось дома?

- Сказал, что задержался на работе.

- У вас есть телефоны соседей, чтобы контролировать ситуацию?

- Нет.

- Почему ребенок не в садике?

- Не можем устроить - огромные очереди.

- Считаете себя виноватой?

- Конечно, кто кроме меня может быть виноват в этой ситуации. Только я, - ответила мамаша.

- Как собираетесь решать проблему?

- Устрою дочку в детский сад, сама буду работать спокойно.

В итоге на непутевую мать составили административный протокол. Сейчас дочка находится в реабилитационном центре. Вероятно, скоро ее вернут в семью.

- К уголовной и административной ответственности мать не привлекалась, на учете в полиции ранее не состояла. Отец ребенка злоупотребляет алкоголем, ранее неоднократно привлекался к уголовной за совершение имущественных преступлений, незаконный оборот наркотиков и другие преступления. Однако в день происшествия мать девочки оставила ребенка дома одного – её супруг не пришел с ночной смены, - добавили в пресс-службе омской полиции.