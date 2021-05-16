В Омске 6-летняя девочка из-за голода пыталась вылезть из окна многоэтажки

Спасатели спустили ребенка по лестнице. ФОТО: Прокуратура Омской области

Дикая история произошла в Ленинском округе. Там в одном из домов по улице Серова прохожие заметили маленького ребенка у открытого окна на третьем этаже. 6-летняя девочка ходила по краю, вставала во весь рост и то и дело смотрела вниз. Ребенок мог упасть в любой момент. Неравнодушные омичи вызвали полицию и спасателей.

Как рассказали соседи по общежитию, девочка часто остается надолго дома одна. При этом ребенок постоянно голоден. В этот раз малышка открыла окно на запах вкусной еды, который доносился из пекарни, расположенной в этом здании. Матери в этот момент дома не было, она уехала куда-то по своим делам. Нередко прямо из окна "девочка" гуляла и с другими детьми. Они находились под домом и разговаривали с маленькой узницей пока та ждала возвращения своей непутевой матери.

В итоге спасатели и полицейские успели приехать и снять девочку с края окна. Для этого потребовалась лестница сотрудников МЧС. Ситуацией заинтересовалась и омская прокуратура. Она проверит условия содержания ребенка в семье, а также работу органов, которые должны были выявить неблагополучную семью и защитить интересы девочки. Сама малышка, скорее всего, отправится в реабилитационный центр. Сейчас силовики ищут мать. На нее могут завести уголовное дело за оставления дочери в опасности.

- Решается вопрос об определении ребенка в социально-реабилитационный центр, принимаются меры к установлению места нахождения матери. Сотрудниками ПДН отдела полиции № 4 УМВД России по г. Омску по данному факту организована проверка. Ход проведения проверки находится на контроле прокуратуры, - уточнили в пресс-службе ведомства.