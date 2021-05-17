Большеуковский район оказался самым малонаселенным в Омской области

В огромном Большеуковском районе сейчас живет менее 7 тысяч человек. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Омскстат обнародовал данные по численности населения в регионе. По данным на 1 января 2021 года, она продолжает убывать – особенно на севере. В общей сложности за год в Омской области стало меньше на 22 960 местных жителей.

Самая большая убыль населения в процентном соотношении зафиксирована в Колосовском, Крутинском, Называевском и Усть-Ишимском районах.

А самым малочисленным стал третий по площади в области Большеуковский район, который известен не только заплутавшим там главой минздрава Мураховским, но и неожиданным туристическим маршрутом – кандальным трактом. Сейчас на территории, где легко разместились бы Ливан, Кипр или 21,5 тысяч Ватиканов, живут 6970 человек. По сравнению с прошлым годом это на 91 жителя меньше.

Самые густонаселенный предсказуемо из-за близости к областному центру Омский район, а также Тарский и Исилькульский районы. Там живут 99 227, 43 661 и 38 350 человек соответственно.

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