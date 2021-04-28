Убийцы омского рэпера Виталия Колмакова получили 15 лет колонии на двоих

Виталия Колмакова убили пьяные знакомые.

В Омске вынесли приговор по уголовному делу об убийстве 27-летнего рэпера Виталия Колмакова, выступавшего под псевдонимом 1251.

Молодой человек погиб, пытаясь разнять в подъезде пьяную драку. В итоге двое из дебоширов накинулись на него и буквально забили насмерть, нанеся около 25 ударов руками и ногами.

- Суд назначил 23-летнему подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму соучастнику (которому на момент совершения преступления было 17 лет – с учетом соответствующих правил назначения наказания ) – 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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