В Омске начинается суд над убийцами молодого рэпера

Виталия Колмакова убили пьяные знакомые. Фото: Личный архив

В Омске начинается суд над двоими местными жителями – молодыми людьми 17-ти и 23-х лет, насмерть забившими своего знакомого.

Напомним, убитым оказался 27-летний рэпер Виталий Колмаков, выступавший под псевдонимом «1251». Все случилось в октябре. Музыкант пытался разнять пьяную драку, завязавшуюся между его знакомыми в подъезде. В результате те перекинулись на него и буквально забили насмерть, нанеся не менее 25 ударов руками и ногами.

– Причастность к совершенному преступлению фигуранты дела не отрицают, однако не признают вину в инкриминируемом преступлении, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – После вручения им копий обвинительного заключения уголовно дело будет направлено в Кировский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

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