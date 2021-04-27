На видео попал медведь, выбежавший на дорогу в Омской области

Мишку заметили возле трассы в Тюкалинском районе. Фото: «Авто Омск»

С неожиданным попутчиком столкнулись недавно жители Омской области, ехавшие на машине по дороге на севере региона. Прямо на них из леса вышел медведь. Впрочем, дикий зверь оказался боязливым и, увидев людей, предпочел снова убежать в чащу.

Судя по всему, мишку напугали лесные пожары. Напомним, дымом от многочисленных очагов огня сейчас охвачена большая часть региона.

Так, например, сейчас выглядит дорога в Называевском районе, где ситуация наиболее критичная. Там даже объявили особый противопожарный режим. Все из-за того, что сельчане и дачники поджигают сухую траву на полях и мусор.

Из-за неконтролируемо разносящегося пламени гибнут как дикие животные, так и домашние животные. Недавно погибло целое стадо овец, не сумевшее выбраться из огненной ловушки.