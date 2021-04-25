Омич, винивший соседа в поджоге стада овец, сам устроил пожар

В огне погибло 36 овец. Фото: ВКонтакте

О происшествии с животными на днях в соцсетях сообщал пастух из Большеречья. Он пожаловался на соседа, которого обвинил в гибели своего скота. Якобы сосед жег траву и устроил пожар. Из-за этого сгорели овцы автора поста.

Полицейские заинтересовались этим происшествием и решили проверить информацию. В итоге оказалось, что в пожаре виноват сам же автор поста и владелец стада. Именно он и спровоцировал возгорание.

- Оказалось, именно он поджег в лесу сухую траву. Животных, как посчитал сельчанин, он отогнал на безопасное расстояние, а именно островок, образовавшийся вследствие таяния снега, - рассказали подробности истории в пресс-службе омской полиции. - Однако огонь подобрался к ним. В результате погибли 36 овец.