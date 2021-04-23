В Омской области из-за пала сухой травы в лесу заживо сгорели 120 овец

Это все, что осталось от отары в 120 голов. Фото: «ЧП Омск»

Несмотря на все предупреждения, сельчане продолжают массово жечь сухую траву в полях. Накануне это привело к трагедии в деревне Яланкуль Большереченского района.

Из-за моментально распространившегося пламени стадо коров и овец, пасшееся в лесу, оказалось в огненной ловушке. Крупный рогатый скот смог выбраться, а вот отара погибла почти вся.

От страха овцы сбились в кучу и сгорели заживо. Владелец сообщил в омском паблике «ЧП Омск» о гибели 120 животных. Он намерен подать заявление в полицию и добиться наказания односельчанина, утроившего этот страшный пожар.