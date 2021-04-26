Прокуратура нашла многочисленные нарушения в омской школе, где пожаловались на избиение ребенка

Инцидент произошел в Усть-Заостровской школе. Фото мальчика: «Инцидент Омск»

Прокуратура проверила школу в Усть-Заостровке после сообщения бабушки одного из учеников. Женщина пожаловалась, что второклашку избила линейкой учительница, а потом педагог еще натравила на мальчика других детей.

«Комсомольская правда в Омске» писала об этой истории здесь и здесь.

Сейчас еще устанавливается, было ли рукоприкладство на самом деле. Однако уже выяснилось, что представители учебного заведения, а также опеки Омского района допустили многочисленные нарушения. Директору школы, которая знала и не сообщила о ЧП, а также председателю местного комитета по образованию внесли представления.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратуры установлены факты ненадлежащей организации профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей, непринятия своевременных мер по оказанию психолого-педагогической помощи по коррекции девиантного поведения обучающегося, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Выявлены нарушения законодательства в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Омского района и ОМВД России по Омскому району, обладавшими сведениями о неблагополучии в семье ребенка и не принявшими мер по защите его прав и законных интересов, не организовавшими профилактическую работу с матерью и привлечение ее к установленной законом ответственности.

Кроме того, по результатам проводимой следственными органами процессуальной проверки будет решен вопрос установления факта применения физического насилия (а также степень ответственности) в отношении несовершеннолетнего обучающегося, либо его отсутствия. Результаты доследственной проверки контролируются органами прокуратуры.