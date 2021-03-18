«Как ты меня достал!»: Омский ученик пожаловался на учительницу, избившую его линейкой и устроившую травлю

Инцидент произошел в Усть-Заостровской школе. Фото мальчика: «Инцидент Омск»

Школьный конфликт произошел в селе Усть-Заостровке под Омском. По словам родных пострадавшего ученика младших классов, на него во время урока напала учительница. Якобы педагог забрала тетрадь, когда мальчик отвлекся на общение с соседом по парте. После того, как ребенок начал требовать свою вещь обратно. Это вывело учительницу из себя, и она начала его линейкой по рукам и ногам.

– Мальчик плакал и стал спрашивать, за что его бьют, – рассказывает в соцсетях родственница школьника. – Учитель ответила: «Для профилактики, не умеешь себя вести!». Одноклассники мальчика стали смеяться над ним, обзывать. Учительница, спровоцировав скандал, ответила ученикам: «Зачем вы на уроке с ним разбираетесь? Это надо делать после уроков за школой». И, повернувшись к мальчику, сказала: «Все, Степа, тебе кердык!». Мальчик заплакал и стал собирать учебники в портфель, учитель взяла грязную тряпку и несколько раз ударила его по голове со словами: «Как ты меня достал!».

Анонимный автор поста также утверждает, что после уроков одноклассники подкараулили Степана в школьном дворе и, подставив подножку, повалили на землю и избили. При этом настаивают, что все происходило на глазах у той самой учительницы.

– Также видели технички. Они ответили: «Мы думали, что они играют!». Старшеклассники, выходя из школы, увидели происходящее и разняли. У мальчика кровь шла из носа и рта. Сейчас у него множество синяков на руках и ногах, опухшая и разбитая переносица, разбитая бровь и губы, а так же фингал под глазом, – продолжает родственница пострадавшего ученика. – На разборки в школу пришла бабушка мальчика. Директор просила не разглашать информацию. И обещала наказать учительницу строгим выговором и лишением премии. Министерство пожимает плечами.

В комментариях под постом написали и местные жители. И их мнения, как обычно бывает в таких ситуациях, оказались диаметрально противоположными.

– Об этой учительнице много кто наслышан! – рассказывает Дарья Симонова. – Она очень злая и может позволить себе оскорбить, дать подзатыльник. Буквально на прошлой неделе она другого мальчика оттаскала за ухо по всему классу. Происходящее видели и сняли на камеру родители одной из учениц. Дети без конца жалуются на нее: что обзывает их тупыми баранами!

– Это все ложь! Мой ребенок учится в этом классе, – протестует другая мамочка Юлия Кошкина. – Полный бред! Все вранье. Справедливость восторжествует! Разберемся, и все будет хорошо. Это прекрасный учитель!

«Комсомольская правда в Омске» обратилась за комментарием к тому самому директору Усть-Заостровской школы Галине Ридель. Но она оказалась не настроена на общение:

– По факту случившегося ведется проверка, сейчас я ничего говорить не буду. Когда проверка закончится, вам сообщат о ее результатах.

Вероятно, она имела в виду проверку, которую уже инициировали областные Следственный комитет и прокуратура.

ОФИЦИАЛЬНО

«В случае подтверждения данных будет незамедлительно решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования»

Прокуратура Омской области:

– Организована проверка соблюдения требований законодательства об образовании. Основанием для проведения надзорных мероприятий послужили сведения СМИ о том, что в школе, расположенной в с. Усть-Заостровка, учителем в отношении школьника применена сила. Кроме того, в публикации указывается, что после конфликта с учителем другие ученики нанесли ребенку телесные повреждения. В ходе проверки данные сведения будут проверены, в случае их подтверждения будет незамедлительно решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты надзорных мероприятий находятся на контроле руководства прокуратуры Омской области.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Учитель не смог найти подход»

– Информация об избиении ребенка во дворе школы и о насильственных действиях со стороны учителя не нашла подтверждения, но при этом факты повышения голоса и морального воздействия со стороны педагога подтвердились. Мальчик имеет заключение психолого-медико-педагогической комиссии и в связи с отклонениями в поведении находится на внутришкольном контроле, социальный педагог проводит с ним индивидуальную коррекционную работу. Учитель, заменявшая основного педагога, к сожалению, не смогла найти подход к ребенку. Администрации школы указано на недостаточную профилактическую работу с детьми из группы риска, их родителями и законными представителями. Поэтому организация профилактики безнадзорности несовершеннолетних в школе будет контролироваться комитетом по образованию. Учителю вынесено дисциплинарное взыскание. Бабушка мальчика к учителю претензий не имеет и с выводами комиссии согласна. Добавим, что мать несовершеннолетнего родительские обязанности по воспитанию не исполняет, злоупотребляет спиртными напитками и часто уходит из дома. В ближайшее время бабушка должна оформить нотариальное согласие на представление прав и интересов несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.