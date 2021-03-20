Родители из омской школы, где учительницу обвинили в «избиении» мальчика, написали петицию в поддержку педагога

Инцидент произошел в Усть-Заостровской школе. Фото мальчика: «Инцидент Омск»

Напомним, на днях соцсети потрясла история, рассказанная бабушкой второклассника Степы из школы в селе Усть-Заостровке под Омском. Женщина поведала, что учительница, пришедшая на урок на подмену постоянного педагога, избила ее внука указкой и грязной тряпкой, а потом еще и натравила на него одноклассников. Мол, те подкараулили ребенка за школой и избили чуть ли не до полусмерти. В качестве доказательства автор поста приложила фото Степы. И уже тут начали закрадываться подозрения. Никаких из перечисленных ей травм – разбитых брови, носа и губы, а также множественных синяков – на снимке не видно.

Пока пользователи соцсетей придумывали способы казни для «провинившейся» учительницы и призывали все возможные кары на ее голову, а областном минобразования начали проверку. И вскоре выяснилось, что ситуация далеко не такая однозначная, как виделась сначала.

Оказалось, что мать мальчика пьет, периодически уходит в загулы и фактически не занимается его воспитанием. Тем временем сам Степа успел стать головной болью всей школы. Кстати, узнав, как он ведет себя на занятиях, бабушка сказала, что претензий к учебному заведению у нее нет. Сейчас женщина пытается оформить доверенность на опеку над ребенком на себя.

Вот, что «Комсомольской правде в Омске» рассказала мама одного из учеников, который также ходит в школу в Усть-Заостровке.

- Школа попросила родителей подписать петицию, чтобы учительницу не трогали. Многие согласились. Факт действительно подтвержден, инцидент на уроке был, – рассказывает местная жительница, попросившая не называть ее имени. – Но там есть нюансы. У мальчика непростая судьба, его воспитывает бабушка, потому что мама никудышная – подкинула. Мальчик с серьезными отклонениями в поведении и, по-моему, у него с головой не все в порядке. Был, например, случай, что он прямо в раковину в коридоре начал справлять нужду по большому. Родители сейчас разделились на две группы. Одни говорят, и здесь я согласна, что нельзя детей ни подначивать, ни бить. На учителя нарицания уже были. Это не первый инцидент. У нее судьба, действительно, как-то не сложилась. Она уезжала в Турцию, выходила там замуж. С этим турком приезжала сюда. Потом он куда-то делся. Она как человек приятная, умная, со знанием языка – ведет в школе еще немецкий. Но вот этот мальчик ее, видимо, довел. Поэтому многие родители на ее стороне. Они боятся, что этот ребенок завтра придет в школу и что-нибудь страшное натворит. Там есть еще одна девочка с отклонениями, но мама сидит на уроках и контролирует ее поведение. А здесь контролировать некому. Мальчик потихоньку отбивается от рук.

В региональном минобразования, тем не менее, пришли к выводу, что и учитель не смогла справиться с возникшей конфликтной ситуацией. Она уже получила строгий выговор. Кроме того, проверку инцидента начали в региональных Следкоме и прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Как ты меня достал!»: Омский ученик пожаловался на учительницу, избившую его линейкой и устроившую травлю

Школьный конфликт произошел в селе Усть-Заостровке под Омском. По словам родных пострадавшего ученика младших классов, на него во время урока напала учительница. Якобы педагог забрала тетрадь, когда мальчик отвлекся на общение с соседом по парте. После того, как ребенок начал требовать свою вещь обратно. Это вывело учительницу из себя, и она начала его линейкой по рукам и ногам. (Подробнее...)

«Учитель не смог найти подход»: В омском минобре прокомментировали ЧП с «избиением» второклассника педагогом

– Информация об избиении ребенка во дворе школы и о насильственных действиях со стороны учителя не нашла подтверждения, но при этом факты повышения голоса и морального воздействия со стороны педагога подтвердились, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Мальчик имеет заключение психолого-медико-педагогической комиссии и в связи с отклонениями в поведении находится на внутришкольном контроле. (Подробнее...)