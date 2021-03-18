«Учитель не смог найти подход»: В омском минобре прокомментировали ЧП с «избиением» второклассника педагогом

Инцидент произошел в Усть-Заостровской школе с учеников 2Б класса Степаном. Фото мальчика: «Инцидент Омск»

Напомним, конфликт между учителем и учеником начальных классов произошел в школе села Усть-Заостровки Омского района. Бабушка школьника пожаловалась в соцсетях, что на ее внука-второклассника напала учитель. Женщина рассказала, что педагог сначала отобрала у мальчика тетрадь, потом якобы избила его линейкой, а под конец еще ударила грязной тряпкой и натравила на него других детей.

Одноклассники, по словам бабушки, подкараулили ребенка за школой и избили. Также она рассказывает о множественных травмах и ушибах, но на представленным в качестве доказательства фото ничего из перечисленного – разбитых носа, брови и губы, а также синяка под глазом – не видно.

После этого женщина обратилась в правоохранительные органы, проверку случившегося уже начали прокуратура и Следственный комитет..

Тем временем ситуацию после проведения собственной проверки прокомментировали в областном минобразования.

– Информация об избиении ребенка во дворе школы и о насильственных действиях со стороны учителя не нашла подтверждения, но при этом факты повышения голоса и морального воздействия со стороны педагога подтвердились, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Мальчик имеет заключение психолого-медико-педагогической комиссии и в связи с отклонениями в поведении находится на внутришкольном контроле, социальный педагог проводит с ним индивидуальную коррекционную работу. Учитель, заменявшая основного педагога, к сожалению, не смогла найти подход к ребенку. Администрации школы указано на недостаточную профилактическую работу с детьми из группы риска, их родителями и законными представителями. Поэтому организация профилактики безнадзорности несовершеннолетних в школе будет контролироваться комитетом по образованию.

Также сообщается, что учителю, на уроке которого случился конфликт, вынесено дисциплинарное взыскание. Бабушка мальчика к педагогу претензий не имеет и с выводами комиссии согласна. Также выяснилось, что мать мальчика родительские обязанности по воспитанию не исполняет, злоупотребляет спиртным и часто уходит из дома. Бабушка в ближайшее время хочет оформить доверенность на воспитание ребенка на себя.

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