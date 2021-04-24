«Люблю! Никому его не отдам!»: Убитая молодым любовником омичка не подпускала к нему других девушек

Пара начала встречаться, когда Павлу было всего лишь 15 лет. Фото: ВКонтакте

"Комсомольская правда в Омске" узнала подробности запутанного преступления в одной из омских деревень. Там прошлым летом нашли тело 30-летней местной жительницы Натальи с ножевыми ранениями. В убийстве сразу же обвинили ее молодого любовника - 19-летнего Павла Ч. Встречаться пара начала, когда парню было всего лишь 15 лет. Из улик у следствия найденные во дворе дома Павла ножны от ножа со следами крови убитой и свидетельские показания соседей, который в ночь убийства видели парочку рядом.

Сам парень все отрицает и говорит, что готов пройти проверку на детекторе лжи. Одним из мотивов, по версии следствия, могло стать желания парня порвать отношения. Однако Наталья не давала ему этого сделать. И не подпускала к нему других женщин. Вот, что об их отношениях рассказала нам мать подозреваемого.

- Она говорила: «Люблю его, жить без него не могу! Никому не отдам!». Вот так вцепилась и никого не подпускала, - говорит мама Павла. - А сын у меня парень видный, вокруг него всегда много девочек. Но Наталья про кого узнавала – бросалась с кулаками. Не давала ему личную жизнь устроить. Он с ней и не жил, как с женой. Так, заходил иногда просто. А потом у нее родилась девочка. Сказала, что от Паши. Уж не знаю, правда или нет – она параллельно еще с несколькими встречалась.