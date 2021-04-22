Омич, убивший отца, а спустя 19 лет расчленивший любовницу, получил 10 лет колонии

Евгения Гущина приговорили к 10 годам лишения свободы. Фото: Архив "КП"

О страшных преступлениях омича стало известно случайно, благодаря бдительности сына его сожительницы. В 2019 году мужчина приехал к матери, чтобы поздравить с 8 марта, но встретился только с ее сожителем, Евгением Гущиным. Он путано объяснял, почему матери нет, поэтому сын почуял неладное и обратился в полицию. Следователи заподозрили криминальных характер исчезновения женщины и не ошиблись. После допроса на полиграфе, Гущин сознался, что убил свою сожительницу.

В тот день завязалась ссора из-за ревности. Погибшая прочитала переписку с девушками в соцсетях и попыталась расцарапать Евгению лицо. Он такого отношения терпеть не собирался, взял нож и несколько раз ударил сожительницу. Чтобы скрыть преступление он расчленил тело, вывез в лес, сжег и закопал. Неожиданно для следователей Гущин сознался еще в одном давнем преступлении. Тогда он, будучи еще молодым человеком, забил отца молотком. Он застал ссору родителей и решил защитить мать. Она же помогла крыть тело: вместе они закопали его в лесу.

На суде Евгений взял последнее слово и сказал, что понимает – такое не простить, но все же просит об этом.

- Я раскаиваюсь в своих поступках. Прощенье просить не имеет смысла, такое не простить. То, что произошло, уже не поменяешь. Не вернёшь людей. Но так получилось в жизни, трагедия такая. По отцу хочу сказать, что, ну, так произошло. Родственники невинны были. По Ларисе произошло то же самое. Это мой крест по жизни. Бог мне судья в дальнейшем после моей смерти. Простите, если сможете, - сказал Гущин.

Суд признал Гущина виновным в совершении двух убийств. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.