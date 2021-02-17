«Хочу спокойно спать»: Житель Омска признался в убийстве отца спустя 18 лет

Убийце грозит вплоть до пожизненного заключения. Фото: Олег ЗОЛОТО

На первое страшное преступление омский серийный убийца пошел летом далекого 2001 года в поселке. 19-летний Евгений Гущин был головной болью семьи. Родители – простые работяги – старались дать ему все самое лучшее. В итоге избаловали настолько, что потеряли над ним контроль. Парень с горем пополам поступил в Транспортный университет. Но веселую студенческую жизнь он понял очень своеобразно: начал выпивать и вскоре, несмотря на юный возраст, превратился в запойного алкоголика.

Отца, разумеется, это не радовало, и он пытался привести непутевого сына в чувства. Любовь матери была настолько безграничной, что она закрывала глаза на все и защищала своего великовозрастного ребенка. Родители постоянно ссорились из-за разных подходов в воспитании: отец упрекал мать, что она слишком мягкая и только портит сына.

В момент очередного такого семейного конфликта Евгений вернулся домой с учебы. И стал свидетелем, как отец, выйдя из себя, дал матери пощечину. В этот момент мужчина занимался ремонтом и держал в руке молоток. Пришедший в ярость сын выхватил инструмент и проломил им голову родителю. Удар оказался смертельным.

Уже позже следователи выяснят: агрессия была абсолютно немотивированной. Это не история про отца - домашнего тирана, который долгие годы издевался над родными. Установлено: до этого конфликта мужчина ни разу не поднимал руку ни на жену, ни на ребенка.

Даже после случившегося обожание сына матерью оказалось сильнее здравого смысла. Она помогла Евгению скрыть преступление. Вместе родственники закатали убитого в ковер, вывезли в лес недалеко от поселка и там спрятали. А через три дня обратились в полицию. Изобразив искреннюю тревогу, они сообщили: глава семейства уехал в строительный магазин Омска и пропал. И, вероятно, даже участвовали в его поисках, совершенно точно зная, где находится труп.

Все открылось только через 18 лет. Гущин окончательно спился. К своим 38 годам он толком не работал ни разу в жизни – нигде не задерживался дольше двух месяцев.

Осенью 2019 года он совершил второе убийство – жестоко расправился со своей 51-летней сожительницей. Женщина, приревновав Евгения к девушкам, с которыми он переписывался в соцсетях, расцарапала ему лицо. И опять под руку отморозку попался опасный предмет. Гущин резал хлеб. Этим ножом и убил свою пассию. В той же самой квартире, где когда-то расправился и с родным отцом. Но так как главной его защитницы и помощницы уже не было – мать Гущина умерла в 2014 году – он решил импровизировать. Разрезал даму сердца на куски, разложил по сумкам и уже по проторенной дорожке отправился в лес, где когда-то «похоронил» отца. Останки убитой он закопал в трех ямах.

Пока удалось найти только останки убитой женщины. Фото: СУ СК России по Омской области

После этого он еще полгода переписывался от лица убитой сожительницы с ее 32-летним сыном. Но идеальный, казалось, план затрещал по швам, когда мужчина приехал к маме – поздравить ее с 8 марта. Сбивчивые объяснения Гущина встревожили нежданного гостя. Почувствовав, что случилось что-то непоправимое, сын убитой обратился в полицию. В итоге стало ясно, что речь идет, скорее всего, о криминальном характере исчезновения женщины. Дело передали в Следственный комитет.

– Во время допроса Гущин, вроде бы, и отвечал на мои вопросы, но односложно. Было видно, что он нервничает, – рассказывает старший следователь Омского межрайонного следственного отдела областного СУ СК Егор Мироненко. – Решили проверить его на детекторе лжи. Полиграф показал, что он скрывает подробности. Еще через время снова пригласил его на допрос, уже с этими данными. В итоге он сознался в убийстве женщины. Потом говорит: «Сидеть, так сидеть! Хочу спать нормально. Пора за все ответить!» И сознался в убийстве отца.

Серийный убийца показал следователям свое «семейное кладбище». Туда вызвали экскаватор, кости сожительницы нашли. Фрагменты тела отца Гущина пока не установлены. Фигуранта сначала арестовали, но потом на время следствия оставили под домашним арестом. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения. А вот помогавшая ему мать, если бы дожила до момента, когда все раскрылось, избежала бы наказания. Для родственников, скрывающих преступление, оно не предусмотрено. Но только в том случае, если не было предварительного сговора на убийство.