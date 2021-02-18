«Сначала я закопал туловище»: Видео с места, где серийный убийца из Омска спрятал трупы отца и любовницы

За два убийства Евгению Гущину грозит долгий срок в колонии.

В Омской области начинается суд над 39-летним Евгением Гущиным из поселка Лузино. Свое первое убийство он совершил летом далекого 2001 года. Евгений стал свидетелем семейной ссоры. Родители конфликтовали, как его лучше воспитывать. Отец считал, что великовозрастное чадо совершенно отбилось от рук и обвинял мать, что она своим мягким отношением только портит его. В пылу спора мужчина, занимавшийся в тот момент ремонтом, дал жене пощечину.

Увидевший это сын выхватил молоток, которым отец забивал гвозди, и проломил родственнику череп. Поняв, что тот умер, сын с матерью завернули труп убитого в ковер, отвезли в лес возле поселка и там закопали. А через три дня обратились в полицию с заявлением об исчезновении главы семьи. Они придумали легенду, что тот уехал в строительный магазин в Омске и пропал. Это преступление сразу раскрыть не удалось, 19 лет мужчина числился в списке пропавших без вести.

Второе убийство Евгений Гущин совершил осенью 2019 года. Он зарезал свою 51-летнюю любовницу, которая устроила ему сцену ревности. Матери к тому времени уже не было в живых – она умерла в 2014 году. Помогать ему было некому, а в одиночку убийца не смог бы перетащить труп в лес. Он расчленил тело.

– Я сначала закопал туловище, остальные пакеты положил в траве, – рассказывает Гущин на месте, где он устроил «семейное кладбище». – Ночью пришел, забрал пакеты, выкопал туловище, сложил все вместе и сжег. Сгорело все почти дотла. Когда рассвело, вернулся и все зачистил. Там было еще несколько костей. Я их подобрал сложил в пакет и пошел домой. По дороге это место, я вам его покажу. Там жгли мусор, тлел костер. Я туда бросил пакет.

После этого он еще полгода переписывался от лица убитой любовницы с ее сыном. Все открылось, когда мужчина приехал поздравить мать с 8 марта и, не обнаружив ее дома, забил тревогу.

– Расследование уголовного дела в отношении 39-летнего Евгения Гущина, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), завершено, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Гущин был заключен под стражу. Помимо подробных показаний обвиняемого, следствием были собраны достаточные объективные доказательства его вины, в связи с чем сегодня уголовное дело направлено в Омский районный суд для рассмотрения по существу.