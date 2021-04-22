Омичам покажут кубок «Гагарина», за который сражается «Авангард»

Омичи смогут посмотреть на кубок "Гагарина" в одном из ТЦ. Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

Многие омичи внимательно следят за серией игр «Авангарда» и «ЦСК». Сейчас решается судьба кубка «Гагарина». Омичи не без труда одержали победу в серии игр с казанским «АкБарсом». Во время игр стало известно о проблемах со здоровьем у капитана омской команды Алексея Емелина, из-за которых спортсмену пришлось покинуть лед. Несмотря на это омские хоккеисты смогли одержать победу и продолжают бороться за кубок. Сейчас счет в серии 1:1. Третий матч в серии состоится сегодня, 22 апреля.

А уже 23 апреля омичи смогут посмотреть на кубок «Гагарина» и сделать с ним памятные фото.

- 23 апреля с 19:00 до 21:00 в МЕГЕ будет выставлен Кубок Гагарина — трофей, за который сейчас сражается «Авангард». Вы сможете сделать с ним памятное фото, - сообщила в соцсетях пресс-служба «Авангарда».