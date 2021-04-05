«Всю жизнь буду помнить о том дне»: Омич, убивший беременную подругу, выступил в суде с последним словом

У пары были свободные отношения.

В Омске с последним словом выступил Дмитрий Васюкович, обвиняемый в убийстве своей беременной сожительницы Марины. По одной из версий, все случилось из-за отказа девушки сделать аборт. Он не хотел платить алименты. Васюкович убил бывшую металлической трубой, а потом устроил пожар в ее квартире. Сперва он заявил следствию, что спланировал расправу. Однако позже поменял показания и стал напирать, что убил в состоянии аффекта.

На последнем слове Васюкович уверял, что раскаивается в случившемся.

- Я очень сожалею. Я всю жизнь буду помнить о том дне. Сожалею, что не смог совладать с собой в стрессовой ситуации. Если бы я каким-то образом мог все изменить, я бы все отдал ради того, чтобы этого не произошло. Все способами я попробую возместить страдания семьей потерпевшей. Хочу, чтобы все понимали - я искренне сожалею и раскаиваюсь. У меня было сильное эмоциональное напряжение. Я не отдавал отчета опасности своих действий, - сказал Дмитрий Васюкович в суде.