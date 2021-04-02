Владелица приюта «Друг» - о нападениях собак в Омске: «Их винить не в чем – люди обычно сами вызывают агрессию»

Омичи все чаще жалуются на нападения бездомных собак. Фото: Олег УКЛАДОВ

Все чаще на стаи бездомных собак стали жаловаться омичи. А все из-за принятого два года назад закона, по которому животных больше нельзя усыплять. Теперь их чипируют, прививают, стерилизуют и отпускают на улицы Омска, если собака не агрессивна. Недавно одна из них покусала женщину на улице Учхозная.

Директор приюта «Друг» Татьяна Дугина считает, что чаще всего люди сами виноваты. А закон, по мнению зоозащитницы, совершенно правильный. Отстрелами и усыплением животных, как считает она, проблему не решит.

- Винить собак не в чем, мы – люди – все это делаем. Мы вызываем агрессию, когда топаем на них и кидаем палки. А животные защищаются, они просто хотят выжить. Ничего быстро не получается после нового закона, - сказала сайту "Комсомольская правда в Омске" Татьяна Дугина.