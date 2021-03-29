«Казнить нельзя помиловать»: К чему приведет закон, запрещающий усыплять бродячих собак в Омске

Омичи все чаще жалуются на бродячих животных, которые терроризируют целые районы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Все чаще омичи жалуются на стаи бродячих собак. Они сбиваются в стаи и в некоторых районах буквально терроризируют жителей. Нередко животные выбирают в качестве среды для обитания территории около школ. На это, например, недавно жаловались жители Омского района. Регулярно горожане сообщают и о нападении собак.

«ШЛА НА РАБОТУ - ПОКУСАЛИ»

Страдают как дети, так и взрослые. На днях своей печальной историей встречи с одной из стай поделилась омичка. В соцсетях она разместила фото последствий нападения.

- Я пострадала по дороге на работу в Омский мировой суд от укуса чипированной собаки. Это ни первый случай в нашем районе, за зиму дважды вызывали телевидение. Собак выпускают из муниципального приюта, который находится рядом на улице Учхозной, - рассказала пострадавшая.

Омичку, по ее словам, покусали недалеко от муниципального приюта. Фото: ВКонтакте

По ощущениям собак действительно стало на улицах гораздо больше. Не раз это замечал и по своим родным Нефтяникам. «Комсомолка» разбиралась, почему так происходит и как бороться с проблемой бездомных животных.

Омский зоозащитник Игорь Пушкарь рассказал, что до 2019 года закон разрешал отлавливать и усыплять собак. Это называли термином «безвозвратный отлов». За это отвечало муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». Однако с 2019 года в закон внесли важные изменения. Главное – усыплять животных больше нельзя. Теперь муниципальный приют обязан поймать животное с улицы, передержать его в вольере, вакцинировать, стерилизовать и выпустить обратно в город. Естественно, это привело к тому, что четверолапых в Омске стало в разы больше. И такая ситуация наблюдается во всех крупных городах страны. Некоторые чиновники и депутаты, как например, Николай Валуев уже выступили против запрета на усыпление бродячих собак. Однако Игорь Пушкарь уверен: закон об «ответственном обращении с животными» приняли абсолютно правильно.

- Ошибка ли этот закон? Конечно, нет. Я считаю, что это прогресс для нашего общества. Хотя, конечно, звучат мнения горячих голов и предпринимаются ими потуги вернуть все как было и разрешить усыплять собак. В Якутии звучат мнения депутатов, в Улан-Удэ мэр вообще отказался исполнять новый закон. В Госдуме Николай Валуев выступает против моратория на безвозвратный отлов, например. Это просто люди, которые неглубоко вникли в суть проблемы, - считает Пушкарь.- Истребление животных – это просто вычерпывание воды в лодке с пробоиной. Проблема никуда не девалась, животные все равно появлялись на улицах. В итоге на этой теме серьезно обогащались чиновники. Очевидно, что самыми перспективными видами деятельности для недобросовестных чиновников были отлов и усыпление собак и вывоз снега.

ЗАКОН ХОРОШИЙ – СТРАДАЕТ ИСПОЛНЕНИЕ

По словам зоозащитника, новый закон, регулирующий отлов животных вполне рабочий. Просто как всегда страдает исполнение.

- В муниципальном приюте Омска превратно понимают формулировку отпустить в естественную среду обитания. Допустим, собаку поймали в частном секторе на 7-й Северной у нерадивых хозяев, у которых она была на самовыгуле. А выпускают потом в Нефтяники или на улицу Учхозная рядом с приютом. Они говорят, условно: мы не такси, собак по городу возить. Это проще и дешевле. Что в итоге происходит? Для животного это новый мир. Она начинает бороться за пищу с другими собаками. Отсюда и агрессия. К тому же, насколько я знаю, в муниципальном приюте используют вид стерилизации, после которого самки все равно продолжают привлекать самцов. В борьбе за самку между собаками опять-таки происходит агрессия, - рассуждает Пушкарь.

Он признает: для родителей ребенка, которого уже покусали, все это, конечно, не аргументы. Поэтому у зоозащитника есть своя более кардинальная версия, как решить проблему бродячих собак.

- Невозможно отловить всех. Нужно принимать закон на уровне региона и вводить штрафы для владельцев собак, которые их выкидывают на улицу. Это первопричина. В Швеции, насколько я знаю, эта система четко работает. Нет ничего невозможного.

ЗВОНОК В МЭРИЮ

«В прошлом году мы выпустили на улицы около 2 000 собак»

Директор БУ «Муниципальный приют для животных» Евгений ВОЛЬФ:

- Естественно, собак на улицах стало больше. В прошлом году мы выпустили их в Омске около 2 000. Раньше, до 2019 года, ведь они не выпускались на улицу. Сейчас же после отлова, вакцинирования, стерилизации по закону животные подлежат выпуску в их естественную среду обитания. Исключение – это собаки, которые проявляют необоснованную агрессию к другим животным или сотрудникам приюта. Мы должны содержать отловленных собак не менее 21 дня.

- Как вы считаете, закон, запретивший усыплять бездомных собак – ошибка?

- Мы работаем по нему. Поэтому обсуждать его нет смысла и не совсем корректно. Будет другой закон – будем работать по нему.

- Количество заявок от жителей на отлов животных в последние 2-3 месяца растет?

- Конечно, увеличивается. Собак ведь на улице стало больше. Просто омичи должны осознавать: если просто так по городу бегают собаки с биркой в ухе и не проявляют агрессии, не нужно бежать звонить нам и просить их поймать. Это федеральное законодательство, таких животных отлавливать не нужно. Люди еще не привыкли к этому.

- Бирка на ухе – гарантия того, что собака безопасна? Или бывают разные случаи?

- Конечно, бывает по-всякому. Извините меня, у нас она живет в одних условиях содержания: за ней ухаживают, кормят ее. А в городе мало ли что может провоцировать агрессию. Может, это охрана своей территории или борьба за еду среди своих сородичей. А, может, кто-то замахнулся на собаку палкой. Разные ситуации бывают. Но я подчеркну: на момент выпуска животных на улицы, все животные не агрессивны. Агрессивных мы не выпускаем. Был ли повторный отлов собак и уже с биркой? Случалось и такое, конечно. Мы не можем не отреагировать на заявку.

- Сколько всего животных может содержать единовременно муниципальный приют?

- Порядка 550.

- Есть ли особые требования к месту, куда вы можете отпускать собак после стерилизации? Я слышал, что вроде бы вы должны привозить их туда, где поймали…

- Мы выпускаем их в естественную среду обитания – это город. Мы не вывозим собак куда-то в лес, где они не могут найти себе пропитание. Выпускаем в городскую среду. Это не всегда именно то место, где собаку отловили. Есть нюансы. Если мы поймали ее на территории садика, нам теперь ее туда и выпускать? В среднем в месяц мы отлавливаем в Омске 350 – 400 животных.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

«В этой войне виноваты законодатели, которые пошли на поводу зоозащитников»

Депутат Госдумы Николай ВАЛУЕВ:

- Война в разгаре. И, судя по всему, люди ее проигрывают. Но виноваты, конечно, не покусанные. Отчасти чиновники, но в большей части законодатели, идущие на поводу некоторой части общества, называющей себя зоозащитниками. Сразу оговорюсь, среди некоторых есть действительно искренние, знающие люди. Происшествие вновь случилось в поселке Забайкальский в Улан-Удэ – собаки покусали девятилетнюю девочку.

(Николай Валуев 26 января в своем Instagram)

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