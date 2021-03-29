Омичку покусала собака у здания мирового суда

Женщина пострадала по дороге на работу. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В последнее время омичи довольно часто жаловались на нападения бездомных собак. Нередко их жертвами становились дети. Но сегодня о нападении рассказала женщина, которую собака серьезно укусила за ноту около здания Омского мирового суда, которое находится на улице 4-я Заречная.

- Вот так я пострадала по дороге на работу от укуса чипированной собаки. Это ни первый случай в нашем районе, за зиму дважды вызывали телевидение. Собак выпускают из муниципального приюта, который находится рядом на улице Учхозной, - написала в посте женщина.

Омичке пришлось обращаться в больницу, чтобы остановить кровь. Фото: ВКонтакте

В доказательство своих слов омичка приложила фото из больницы. На них видно, что собака вцепилась в икру женщины сзади и довольно серьезно укусила. Медики помогли женщине остановить кровь обработать раны.