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Происшествия24 марта 2021 7:43

Соцсети: В Омске бездомная собака покусала детей

Все произошло в городке Нефтяников
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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На стаи собак омичи жалуются регулярно.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередная жалоба на бездомных собак появилась в соцсетях. На этот раз агрессивное животное заметили в омских Нефтяниках. И, к сожалению, опасения жителей оказались не напрасны. Пес напал на маленького ребенка и укусил мальчика за ногу. Об этом рассказала его мама.

- Во дворе по улице Энергетиков, 31а на детей напала собака. Моего ребенка укусила за ногу, прокусила через теплые зимние штаны, другого ребенка за руку. Собака была без чипа и ошейника. Собака агрессивна! - сообщила омичка.

Добавим, что жители не первый раз жалуются на стаи бездомных собак в различных районах Омска. Нередко обитают они как раз около школ, где ходит много маленьких детей.

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