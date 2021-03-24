Соцсети: В Омске бездомная собака покусала детей

На стаи собак омичи жалуются регулярно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередная жалоба на бездомных собак появилась в соцсетях. На этот раз агрессивное животное заметили в омских Нефтяниках. И, к сожалению, опасения жителей оказались не напрасны. Пес напал на маленького ребенка и укусил мальчика за ногу. Об этом рассказала его мама.

- Во дворе по улице Энергетиков, 31а на детей напала собака. Моего ребенка укусила за ногу, прокусила через теплые зимние штаны, другого ребенка за руку. Собака была без чипа и ошейника. Собака агрессивна! - сообщила омичка.

Добавим, что жители не первый раз жалуются на стаи бездомных собак в различных районах Омска. Нередко обитают они как раз около школ, где ходит много маленьких детей.