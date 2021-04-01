Появилось видео, как омский водитель троллейбуса спас девушку не мосту

Омский водитель вытащил девушку из-за перил моста. Фото: пресс-служба омской администрации

Накануне омичи узнали о происшествии на Комсомольском мосту. Там чуть не шагнула в реку молодая девушка. Она перелезла через перила и стояла на краю, когда ее увидел водитель троллейбуса. Как рассказал мужчина, он был единственным из водителей, который вышел на помощь.

Появилось видео, на котором можно рассмотреть, то водитель действительно втащил на тротуар девушку в желтых ботинках. Ему на помощь пришли двое пассажиров. Вместе они завели вырывающуюся девушку в салон троллейбуса. Даже забрали верхнюю одежду, которую она оставила на перилах.

После случившегося омичку под присмотром пассажиров довезли до конечно остановки и передали полиции.