Водитель троллейбуса спас омичку, стоявшую на краю моста

Все случилось в самом центре Омска. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Едва не случилась трагедия в самом центре Омска. О происшествии "Комсомолке" рассказала очевидец. По словам Анны Денисовой, утром она ехала на работу в троллейбусе №4. Как вдруг на мосту около остановки "Турист" они остановились и водитель выскочил из кабины. Опешившие пассажиры сначала ничего не понимали. Шофер побежал прямо к перилам моста. К тому моменту люди увидели: молодая девушка перешагнула через них и стоит на самом краю моста. Она смотрела вниз, поэтому не заметила подбежавшего к ней мужчину.

- Водитель троллейбуса схватил ее и силой удерживал. На подмогу ему выскочили несколько парней - пассажиров. В итоге они затащили девушку в салон, а она вырывалась и кричала, чтобы ее отпустили, - рассказала нам Анна Денисова.

После этого троллейбус тронулся. А водитель продолжил маршрут. По пути шофер вызвал полицию, которая должна была встретить машину на конечной остановке - у железнодорожного вокзала. Девушка все это время плакала.

- Водитель спросил у пассажиров, кто едет до конечной. Ответили несколько человек. Он попросил их проследить за девушкой, снятой с моста, чтобы она не наделала глупостей. Просил побыть с ней, пока ее не передадут вызванной им полиции, - рассказала очевидец.

Что именно толкнуло омичку на такой отчаянный шаг, неизвестно. В любом случае стоит отметить четкие и правильные действия водителя троллейбуса, который спас девушку от беды.