«Вовремя успел поймать»: Омский водитель троллейбуса рассказал, как спасал девушку на мосту

Водитель троллейбуса №4 спас девушку на мосту. Фото: пресс-служба администрации Омска

Накануне в Омске обычный водитель троллейбуса неожиданно для себя спас девушку. Об этом сайту «Комсомольская Правда в Омске» рассказала одна из пассажирок, которая в этот момент ехала в транспорте. Во время движения по мосту водитель заметил, что за перилами стоит человек. Он, не раздумывая, выбежал из троллейбуса и в последний момент поймал девушку.

- Я ехал в сторону Ж/Д вокзала. Поднимаюсь на Комсомольский мост, смотрю, девушка стоит за перилами моста. Остановился, вышел, а она как раз прыгать хотела, уже оттолкнулась, но я вовремя успел поймать. Стал затаскивать, ну и еще двое пассажиров помогали. Потому что один не смог ее перекинуть через перила. На мосту пробка была, но никто из водителей даже не вышел, - вспоминает водитель.

Он довез девушку до конечной остановки и передал полиции, чтобы за омичкой присмотрели.