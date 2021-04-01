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Общество1 апреля 2021 12:55

Вакцину от ковида получили уже 75 тысяч омичей

Вакцины в регионе достаточно
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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В Омской области продолжается вакцинация.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Продолжается вакцинация омичей от коронавируса. Главная цель - добиться коллективного иммунитета. Пока же, по информации Роспотребнадзора, только у 17% омичей сейчас он имется. В регионе продолжается вакцинация. По информации министра здравоохранения Александра Мураховского, в ближайшие дни Омская область получит около 45 тысяч доз вакцины.

Сейчас же минздрав опубликовал свежие данные о числе получивших "Спутник V". На данный момент вакцинировано 75 тысяч омичей. Из них более 46 тысяч вакцинированы уже дважды.

Ранее глава омского минздрава так призывал сибиряков ставить прививку от коронавируса:

- Прививаться надо обязательно – мы видим, что происходит в Европе. Люди, попавшие с ковидом в больницу, очень жалеют потом, что не сделали этого. Скепсис у них к вакцине проходит сразу. Нужно думать не только о себе, но и об окружающих.