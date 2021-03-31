«Пожалейте ваших родных и близких»: Глава омского минздрава – о количестве вакцины, о третьей волне и коллективном иммунитете

Омская область имеет 30 тысяч доз вакцины и ожидает поставку еще 45 800 доз препарата. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский дал первое большое интервью, главной темой которого стала, конечно, пандемия. В эфире ГТРК «Иртыш» он рассказал о вероятности третьей волны, о вакцине и многом другом. Предлагаем вниманию читателей самые интересные фрагменты беседы.

1. Вакцины хватит всем?

- В наших прививочных пунктах есть 16 тысяч доз вакцины и поступило еще 13800. Грубо говоря, мы имеем почти 30 тысяч доз вакцины первого компонента. И мы ожидаем еще 45 800 доз препарата, - сказал министр омского здравоохранения Александр Мураховский. – Сегодня у нас работают 72 мобильные бригады, таким образом, мы можем ежедневно прививать максимум 8 тысяч омичей. И сейчас пора уже прекратить обсуждать, будет вакцина или нет. Она есть, и у нас ее достаточно. Надо уже говорить о массовой вакцинации.

2. Нужно ли перед уколом сдавать кровь на антитела и стоит ли ставить вакцину переболевшим ковидом?

- Показаний для обязательной сдачи крови на антитела перед прививкой на сегодняшний день нет. Есть пожелания самого пациента. Тогда мы это сделаем. Но требовать от него этого врачи не могут. Что касается тех, кто уже переболел ковидом. Существуют абсолютные противопоказания и относительные. К первым относятся: лица до 18 лет, беременные и люди с аллергией. По относительным противопоказаниям есть одно и главное – острое течение любых респираторных заболеваний, с температурой. После того, как она прошла, 2-4 недели ставить прививку нельзя. Даже если человек переболел ковидом, прививаться надо. Он перенес определенный штамм, а их у нас гуляет несколько. У нас есть много случаев, когда пациент выписывается с отрицательным анализом на коронавирус, а через 2-3 месяца заболевает вновь. Иммунитет от вакцины работает примерно год. В дальнейшем мы так же будем прививаться раз в год от коронавируса, как от других болезней.

3. Можно ли получить вакцину на дому и кто на это имеет право?

- Актуальный вопрос. У нас созданы мобильные бригады. Мы выходим ими уже в организованные коллективы Минтруда (видимо, имеются в виду пансионаты, дома престарелых, - Прим. «КП»). В ближайшие дни мы пойдем к маломобильным группам населения, кто не может сам дойти до поликлиники. Прививать их будем на дому. Каждая поликлиника знает на участках своих маломобильных пациентов.

СКАЗАНО

«После попадания в больницу у людей быстро уходит скепсис к вакцине»

Министр здравоохранения Омской области Александр МУРАХОВСКИЙ:

- Прививаться надо обязательно – мы видим, что происходит в Европе. Люди, попавшие с ковидом в больницу, очень жалеют потом, что не сделали этого. Скепсис у них к вакцине проходит сразу. Нужно думать не только о себе, но и об окружающих. На последнем штабе мы приняли решение продлить режим повышенной готовности до 31 апреля и самоизоляцию для неработающих омичах старше 65 лет. Чтобы снять ограничения и жить как прежде, нам необходимо выработать коллективный иммунитет в Омской области – эта цифра должна быть на уровне 40%. Сейчас же у нас только 17,7%. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Я скажу вам больше: да, у нас идет снижение заболеваемости ковидом в регионе. Но в последние 2 недели эти темпы снижения замедлились.