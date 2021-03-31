Роспотребнадзр: у каждого 6-ого омича уже есть иммунитет к коронавирусу

По статистике ковидом переболел каждый 6 житель области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока в Омской области продолжается распространение коронавирусной инфекции. Для того, чтобы победить болезнь необходимо выработать коллективный иммунитет. Об этом говорят многие медики, в их числе и министр омского здравоохранения Александр Мураховский.

- Чтобы снять ограничения и жить как прежде, нам необходимо выработать коллективный иммунитет в Омской области – эта цифра должна быть на уровне 40%. Сейчас же у нас только 17,7%. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Я скажу вам больше: да, у нас идет снижение заболеваемости ковидом в регионе. Но в последние 2 недели эти темпы снижения замедлились, - отметил министр в интервью для ГТРК Иртыш.

Если верить статистике, то получается, что иммунитет к коронавирусу имеет каждый 6-ой омич.