Заседание оперштаба по коронавирусу назначили на 29 марта

Ход прививочной компании и судьбу масочного режима обсудят уже в понедельник. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже совсем скоро в Омске состоится очередное заседание оперштаба по коронавирусу. Стала известна его очная дата. 29 марта в 16:00 обсудят судьбу некоторых коронавирусных ограничений. Стало известно, что в повестке заседания есть такие вопросы как эпидемиологическая ситуация, результаты контрольных мероприятий и ход вакцинации. Как уже рассказывала «Комсомолка», сейчас темпы вакцинации увеличиваются, но по мнению некоторых медиков до сих пор остаются слишком низкими, чтобы внести какие-то изменения в антиковидные меры.

Вероятно, на заседании оперштаба обсудят и судьбу масочного режима. Пока он действует до 1 апреля, но, скорее всего, его снова продлят.