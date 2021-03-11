Родные омского курсанта, покончившего с собой на стрельбах, не верят в суицид

Парень недавно отслужил и мечтал работать в полиции. Фото: Instagram.com

9 марта на стрельбах в академии МВД произошла трагедия. По официальной версии, 21-летний Виталий Граматчиков покончил с собой. Родные и близкие Виталия в шоке. Они не верят, что он мог сам наложить на себя руки.

- Буквально на днях он приезжал ко мне в гости. У него было отличное настроение, строил планы. Ему оставалось доучиться совсем немного, после этого он хотел вернуться домой, в Называевск, и служить там, - рассказала двоюродная сестра "Комсомолке".

Добавим, что по информации нашего источника причиной поступка Виталия могла стать неразделенная любовь. Накануне он расстался с девушкой, с которой у него были сложные отношения.