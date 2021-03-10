«На днях приезжал в гости – был в отличном настроении»: Что случилось с омским курсантом, покончившим с собой на стрельбах в Академии МВД

Виталию оставалось учиться в Омске совсем немного. Фото: Instagram.com

Трагическое происшествие случилось в омском Учебном центре Академии МВД. Во время занятий по стрельбе погиб 21-летний курсант Виталий Граматчиков. По предварительной информации, молодой человек покончил с собой.

Впрочем, все, кто знал Виталия, настаивают: это не суицид – все случилось из-за несчастного случая. Так ли это, выясняют в областном Следственном комитете, где сейчас проводится проверка ЧП.

На данный момент известно, что с 9 сентября прошлого года Виталий Граматчиков уже начал работать в родном Назвываевске в звании младшего сержанта. Его назначили на должность полицейского поста внутренней охраны группы режима специальной части в местном изоляторе.

Обучение по основной программе для рядового состава в Омске он начал проходить с 30 ноября. Никаких нареканий к нему не не было. Также Виталий не замечен ни в каких конфликтах.

В пресс-службе областного УМВД факт гибели курсанта подтвердили. Однако после этого все официальные ведомства закрылись от общения. От комментариев по ситуации отказываются, как в Академии МВД, так и в пресс-службах полиции и Следкома.

У Виталия была любимая девушка. Фото: Instagram.com

«Комсомольская правда в Омске» пообщалась с двоюродной сестрой погибшего.

– Мы с ним действительно были очень близкими людьми, – рассказывает Анастасия. – И ни я, ни кто-то другой из родных понятия не имел, что у него какие-то сложности. Да их и не было у него. Буквально на днях он приезжал ко мне в гости. (Настя живет в Омске, Виталий с девушкой снимал квартиру в Называевске. – Прим. авт.). У него было отличное настроение, строил планы. Ему оставалось доучиться совсем немного, после этого он хотел вернуться домой, в Называевск, и служить там.

– А почему он, вообще, решил пойти в полицию?

– Мечтал об этом с детства. Да и у нас в Называевске не там много вариантов, как можно устроить свою жизнь.

– Может быть, семье нужна какая-то помощь?

– Виталя был единственным ребенком. Конечно, его мама сейчас в очень подавленном состоянии. Но нас, родственников, много. Мы все собрались, чтобы ее поддержать. Так что пока ничего не надо, сами со всем справимся.