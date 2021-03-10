«Если бросишь меня – я покончу с собой»: Омский курсант МВД мог свести счеты с жизнью из-за несчастной любви

Виталий мог не пережить расставания со своей первой любовью.

Напомним, трагедия случилась во время занятий по стрельбе в омском Учебном центре при Академии МВД. Там погиб один из курсантов Виталий Граматчиков.

Пока основная версия случившегося – самоубийство. Впрочем, близкие погибшего парня, который только на прошлой неделе отметил свое 21-летие, до сих пор не могут в это поверить, настаивая, что произошел несчастный случай.

– Мы с ним действительно были очень близкими людьми, – поделилась в интервью «Комсомольской правде в Омске» двоюродная сестра погибшего Анастасия. – И ни я, ни кто-то другой из родных понятия не имел, что у него какие-то сложности. Да их и не было у него. Буквально на днях он приезжал ко мне в гости. (Настя живет в Омске, Виталий с девушкой снимал квартиру в Называевске. – Прим. авт.). У него было отличное настроение, строил планы. Ему оставалось доучиться совсем немного, после этого он хотел вернуться домой, в Называевск, и служить там.

Погибшему только недавно исполнился 21 год.

О девушке, с которой встречался Виталий, его сестра рассказывать отказалась. Тем временем Ира (имя девушки изменено. – Прим. авт.) может стать, пусть и невольной, виновницей случившегося.

В последнем статусе, который стоит сейчас на странице погибшего парня, написано: «Любовью шутит сатана». Судя по всему, это адресовано как раз к 17-летней девушке, первой и единственной любви Виталия.

Друзья курсанта рассказывают, что Виталя и Ира – оба из Называевска. В Омске они жили в квартире, которую им предоставили родители девочки. В последнее время она несколько раз порывалась расстаться с Виталием, но он каждый раз уговаривал ее остаться.

Но накануне рокового дня Ира приняла окончательное решение, она заявила, что больше не любит Граматчикова и уходит от него.

– У меня завтра стрельбы, я покончу с собой! – было последним, что Виталя сказал на прощание.

Ира тогда не восприняла эту угрозу всерьез. А через несколько часов узнала, что нелюбимый больше, но все равно близкий человек воплотил ее в жизнь.

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На данный момент известно, что с 9 сентября прошлого года Виталий Граматчиков уже начал работать в родном Назвываевске в звании младшего сержанта. Его назначили на должность полицейского поста внутренней охраны группы режима специальной части в местном изоляторе.

Обучение по основной программе для рядового состава в Омске он начал проходить с 30 ноября. Никаких нареканий к нему не не было. Также Виталий не замечен ни в каких конфликтах. (Подробнее...)