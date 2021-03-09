В Омске курсант полиции покончил с собой на стрельбах

инцидент произошел во время учебных стрельб. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

О страшном происшествии стало известно сегодня. 9 марта на учебных стрельбах, которые проводили для курсантов учебного центра МВД России в Омске, один из курсантов совершил самоубийство. Как стало известно, трагедия произошла в учебном центре, который находится в Амурском поселке. Когда курсанты уже приготовились к упражнениям, и прозвучала команда приготовиться к стрельбе, молодой человек пустил пулю себе в голову. Парень специально приехал в Омск из Называевского района, чтобы пройти курсы и стать полицейским.

В пресс-службе полиции подтвердили, что инцидент с курсантом имел место. Сейчас в ведомстве проводится проверка, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего.