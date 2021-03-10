«Любовью шутит Сатана»: Накануне самоубийства омский курсант академии МВД расстался с девушкой

У парня была неразделенная любовь. Фото: ВКонтакте

Появились подробности ЧП с курсантом академии МВД в Омске. 21-летний парень свел счеты с жизнью на стрельбах. И вот стали известны подробности личной жизни Виталия Граматчикова. Он мог наложить на себя руки из-за неразделенной любви. Хотя родные курсанта говорят: накануне у него было хорошее настроение.

Как рассказал "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах, у Виталия были довольно сложные отношения с его 17-летней девушкой. С ней он жил в отдельной квартире. Парень очень любил ее, но не все ладилось. Она периодически собиралась уйти от курсанта. А накануне окончательно решила порвать с ним. Незадолго до стрельб Виталий в разговоре выпалил ей:

- Если ты меня бросишь, я покончу с собой на стрельбах.

Видимо, девушка не восприняла его слова всерьез. Как оказалось, зря. Судя по всему, ничего подозрительного в поведении курсанта не заметили и в академии. Парня допустили до стрельб, где все и случилось.

У погибшего Виталия Граматчикова на личной страничке в соцсетях остался стоять статус:

"Любовью шутит Сатана".