«Возвращались с празднования 8 марта»: Появились подробности ЧП с плитой, упавшей на людей в Омске

ЧП случилось в Октябрьском округе. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

ЧП случилось накануне, 5 марта, вечером на территории завода «Омскшина». На трех женщин, шедших по дорожке на улице Будеркина в Октябрьском округе внезапно обрушилась тяжелая бетонная стена. Основной удар пришелся на одну из них. Пожилая омичка погибла на месте. Две других получили нетяжелые травмы.

Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются в прокуратуре региона.

Тем временем, очевидцы случившегося рассказывают в соцсетях, что женщины возвращались с праздника, который руководство завода устроило в местном ДК в честь 8 марта.

Напомним, практически ровно год назад аналогичное ЧП случилось в центре Омска. 28 февраля рухнула стена полуразрушенных складов между Транспортным университетом и Домом печати. Тогда обошлось без жертв.

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В Омске рухнули заброшенные военные склады, расположенные недалеко от остановки «Дом печати» напротив «Каскада». На месте вдоль дороги, где произошло обрушение, выстроилась колонна из пожарных машин.

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Появилось видео с моментом обрушения старых военных складов в центре Омска

То, чего так долго боялись случилось: бывшие склады Минобороны, которые давно были брошены, все-таки рухнули. ЧП произошло, по данным МЧС, около 18.30. Горожане, которые каждый день ходили мимо ветхих стен некогда военных объектов, давно опасались чего-то подобного. При обрушении только чудом никто не пострадал. Спасатели несколько часов разбирали завалы в самом центре Омска. (Подробнее...)