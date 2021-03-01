В распоряжении «Комсомолки» появилось эксклюзивное фото Оксаны Фадиной с дочкой

Оксана Фадина с дочерью Евой. Фото: Личный архив

Оксана Фадина дала интервью «Комсомольской правде в Омске». В преддверии Международного женского дня мэр Омска настояла: беседа пойдет не о проблемах, а о планах и личном.

Оксана Николаевна, например, рассказала, что любит голубцы и вообще всю еду готовит сама. А еще продолжает строительство и благоустройство своего дома.

Поделилась глава города и новостями о дочери.

– Ева еще маленькая, поэтому я не тороплю события, хотя и планирую отдать ее в спорт, – сказала Оксана Фадина. – Она уникальный ребенок, все схватывает. Ей еще нет и трех лет, но уже читает стихи, поет песни со мной, знает все цвета и несколько цифр. Она очень активная, для скрипки мы не подойдем, а вот спорт, думаю, в перспективе будет нашим занятием. Но загадывать рано. Постижение мира еще в самом начале. Сейчас в бассейн иногда ходим. Морозы закончатся – сделаем это регулярным занятием. Ева очень любит воду, ликует просто. Про успехи. Главный ее успех – это список талантов, у нее есть блокнот, она туда их записывает. Ничего не понятно, но на вопрос, сколько их у нее, ответ обескураживающий. Говорит, десять! Гадаем, что же это.

Полное интервью мы разместили здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэр Омска Оксана Фадина подтвердила, что усыновила ребенка

В семье первого лица Омска Оксаны Фадиной настоящее чудо произошло под самый Новый год – она стала мамой для усыновленного ребенка. Информация об этом сначала появилась в городских телеграм-каналах, а потом ее подтвердили и в окружении мэра. Сообщалось также, что глава города не планирует уходить в отпуск по уходу за ребенком. (Подробнее...)