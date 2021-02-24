В Омске начинается суд над боксером, который, заступаясь за соседку, убил ее мужа

Погибший долгое время тиранил всю свою семью.

В Омске начинается суд на 37-летним боксером, убившего 44-летнего соседа. Обвиняемый в очередной раз увидел его жену с синяком на лице. Женщина пожаловалась, что ее снова избил супруг. Это уже был далеко не первый такой случай. Дебошир регулярно напивался и избивал как жену, так и бывшую сожительницу и свою родную мать.

Сосед решил провести с домашним тираном воспитательную работу. Но переусердствовал и убил его одним ударом. Это обнаружила вернувшаяся домой жена погибшего.

– В ходе следствия обвиняемый признался в содеянном, подтвердив свои показания при проверке показаний на месте, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Следует отметить, что в 2015 году обвиняемый уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека. В настоящее время расследование завершено, решается вопрос о направлении уголовного дела в суд.

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Дверь в нехорошую квартиру была постоянно нараспашку – хозяин периодически забывал ключи и, напившись, каждый раз выбивал ее ногой. Да и красть там было уже особо нечего – все пропили. Поэтому Огнев зашел внутрь без проблем. Он разбудил спавшего на кровати соседа и несколько раз ударил кулаком в лицо. Тот, вспомнит уже в беседе со следователем, особо не сопротивлялся. А на вопрос, знает ли он, за что его бьют, кивнул. (Далее...)