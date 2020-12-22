В Омске бывший боксер несколькими ударами убил тирана, избивавшего жену и мать

Омич заступился за женщину и случайно убил ее сожителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омич в борьбе за справедливость не рассчитал силы и убил соседа, несколько раз ударив его в лицо.

Конфликт разыгрался 20 декабря 2020 года в поселке Крутая горка. 44-летний омич, постоянно избивавший мать и сожительницу, в очередной раз жестоко обращался с женщиной. Она не стала оставаться в квартире, а спустилась к соседям, чтобы дождаться, когда ее сожитель успокоится. У омича уже было несколько браков и все они распались из-за жестокого обращения с женщинами. Узнав, что сосед снова поднял руку на свою сожительницу 37-летний бывший боксер-любитель решил объяснить тирану, что так обращаться с женщинами нельзя. Он поднялся в квартиру к соседу и несколько раз ударил кулаком в лицо.

Удары были такой силы, что у потерпевшего сломались лицевые кости черепа, сообщают в пресс-службе следственного комитета. От полученных травм домашний тиран скончался на месте еще до приезда скорой помощи, которую вызвала его сожительница.

Сейчас ведется расследование, подозреваемый задержан и дал признательные показания. Учитывая, что у боксера уже была судимость в 2015 году, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Как отмечают в следкоме, будет дана оценка действиям профилактических служб и обстоятельствам, которые способствовали совершению преступления.